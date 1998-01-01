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فتح: الحياد مع الوطن خيانة والكل مدعو للتصدي لصفقة القرن

الخميس 28 يونيو 2018 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: الحياد مع الوطن خيانة والكل مدعو للتصدي لصفقة القرن



رام الله / سما /

دعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وكل أحرار العالم المؤمنين بالحق والعدل للتصدي لصفقة القرن الامريكية- الاسرائيلية التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وتصفقية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الاسرائيلي

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي في تصريح صحفي، إن الحياد مع الوطن خيانه، وإن الصمت على ما يجري تخاذل ، وإن أضعف ألإيمان رفع الصوت عاليا والتعبير بكل الوسائل عن الرفض القاطع للتعاطي والتعامل مع تلك الافكار المشبوهه، التي هي في الحقيقة وصفة مباشرة لتكريس الانقسام وتجميل الاحتلال الاسرائيلي تحت غطاء إنساني

وطالب القواسمي أصحاب الرأي والكتاب والصحفيين والمثقفين والفنانين والنقابات المهنية والجامعات والمؤسسات المختلفة الى التعبير عن رفضهم للمؤامرة، متسائلا : أين الاصوات التي نسمع صوتها من الحين للآخر في انتقاد السلطة؟ لماذا لا نسمع صوتهم ضد الاحتلال وممارساته ؟ أم التمويل الحاصلين عليه مشروط فقط بانتقاد السلطة الوطنية؟ داعيا الجميع الى إظهار أكبر قدر من المسؤولية الوطنية والانخراط مع الصوت الهادر " فلتسقط صفقة القرن "" مؤكدا أن الوقت للوطنيين الحقيقيين الذين يضعون الخلافات جانبا ويرفعون الوطن على رؤوسهم

#فتح #صفقة القرن

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