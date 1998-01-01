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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (17) مواطناً من الضفة

الخميس 28 يونيو 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (17) مواطناً من الضفة.

وبين نادي الأسير أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة حلحول في محافظة الخليل وهم: عبد الهادي عوض، وساجد موسى عوض، ومحمد صبحي عوض، ومحمد ضرار عوض.

فيما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من محافظة نابلس وهم: محمد صبحي طبنجة، ومهدي محمد شاهين، إضافة إلى المحررين وائل الفقيه، وثابت نصار، ومحمد سعيد عواد.

ومن محافظة بيت لحم اُعتقل كلاً من: زياد محمد عواد، ونضال خالد طقاطقة، وخالد محمد ثوابتة.

وذكر نادي الأسير أن ثلاثة مواطنين اُعتقلوا من محافظة طوباس وهم: محمد عمار دراغمة، وأُسيد صالح، وفراس مسلماني، إضافة إلى مواطنين آخرين من محافظة رام الله والبيرة وهما: محمد صافي من مخيم الجلزون، وجبر عوض الريماوي (27 عاماً) من بلدة بيت ريما

#نادي الأسير

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