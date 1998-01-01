بطلب اميركي ..لقاء سري جمع الموساد بقادة اجهزة الاستخبارات العربية بحضور السلطة في العقبة

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة الاسرائيلية السابعة عن ان العلاقات العربية الاسرائيلية تتعمق يوما بعد يوم، وتم التعبير عن ذلك بشكل كبير قبل عشرة أيام في اجتماع سري مشترك ضم قادة استخبارات من دول عربية بحضور اسرائيل للتباحث حول دفع عملية "التسوية" الفلسطينية الاسرائيلية قدمًا.

وقالت القناة ان القمة السرية التي عقدت في مدينة العقبة الاردنية في 17 حزيران الحالي، قادها الفريق الامريكي جيسون جرينبلات وجاريد كوشنر .

وحضر القمة حسب القناة كل من رئيس الموساد يوسي كوهين ونظراءه، رئيس الإستخبارات السعودي خالد بن علي الحميدان، رئيس الإستخبارات المصري عباس كمال، رئيس الاستخبارات الأردني عدنان عصام الجندي.

وجاء الاجتماع بناء على طلب صريح من المبعوثين الأمريكيين، وعلى الرغم من مقاطعة السلطة الفلسطينية للولايات المتحدة، فقد انضم إلى الاجتماع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

ولفتت الصحيفة الفرنسية "إنتليجانس أون لاين" إلى أن ثمة علاقات سرية وثيقة بين اسرائيل والسعودية منذ سنوات، مشيرة في هذا السياق إلى لقاء جمع رئيس الموساد السابق مئير دغان ونظيره السعودي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت إلتقى في الأردن الأمير بندر بن سلطان، الذي كان حينها رئيس الاستخبارات السعودية ورئيس مجلس الأمن القومي.