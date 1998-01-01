مناشدة عاجلة للرئيس عباس

غزة / سما/

وجهت عائلة المواطنة فايزة عاشورة مناشدة للرئيس محمود عباس، لانقاذ حياتها والتدخل للسماح لها بالعلاج في مستشفى هداسا حيث ان حالتها في غاية الخطورة.وأكدت العائلة في مناشدة وصلت "سما" ان هناك رفضا اسرائيليا لدخولها دون مبرر.

وهذا نص المناشدة:

"نناشد سيادتكم ونستغيث بكم راجين من الله ان نجد لكم اذان صاغية وقلبا رحيما فانت الاب والاخ القائد محمود عباس "أبو مازن"بالاشارة الى الموضوع أعلاه نحن عائلة المريضة فايزة عبد الرحمن محمد عاشور وهويتها رقم 911276962 نتقدم لسيادتكم بهذه المناشدة وكلنا أمل أن تنقذوا حياة والدتنا باصدار تصريح وعمل تنسيق دخول لها من غزة إلى مستشفى هداسا، بعد رفض الجانب الإسرائيلي دخولها دون سبب مبرر وقد تقدمنا بعدة طلبات للتنسيق لخروجها، وقد رفضوا دخولها عدة مرات ونأمل أن تساعدونا في حل مشكلة خروج والدتنا المريضة بسرطان خبيث منتشر الى الدماغ والرئة والعظم .

ونعلمكم أيضا أن المريضة حالتها في غاية الخطورة ونرجو عمل تصريح لها ليتسنى لنا عمل موعد جديد في المستشفى بعد فشل دخولها في المواعيد السابقة.عائلة المريضة/ فايزة عاشور".للتواصل: 0599347708

