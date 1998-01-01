الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال 14 مواطناً في الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 14 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

والمعتقلون هم:

‏١. الاسير المحرر وائل الفقيه ، نابلس

٢. الأسير المحرر محمد سعيد عوّاد، عورتا، نابلس

٣. الاسير المحرر ثابت نصار، مادما، نابلس

٤. الاسير المحرر محمد طبنجة، نابلس

٥. مهدي محمد شاهين، نابلس

٦. محمد صافي، مخيم الجلزون، رام الله

٧. جبر عوض الريماوي، بيت ريما، رام الله

٨. خالد مرشد ثوابتة، بيت فجار ، بيت لحم

٩. نضال خالد طقاطقة، بيت فجار ، بيت لحم

١٠. عكرمة عزيز مرعي، قراوة بني حسان، سلفيت

١١. سياف مهيوب العربي، قراوة بني حسان، سلفيت

١٢. محمد عمار دراغمة، طوباس

١٣. أسيد صالح، طوباس

١٤. فراس مسلماني، طوباس