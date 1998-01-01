جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من ينقذ اطفال غزة من الموت؟؟ .. نفاذ "الميركابتوبيورين"

الخميس 28 يونيو 2018 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من ينقذ اطفال غزة من الموت؟؟ .. نفاذ "الميركابتوبيورين"



غزة / سما/


حذر د.طلحة بعلوشة مدير صيدلية الدم والاورام بمستشفى الرنتيسى للأطفال من نفاذ عقار الميركابتوبيورين، (mercaptopurine 6) والذي ينذر بكارثة صحية على حياة الأطفال من مرضى سرطان الدم، بعد أن أصبح العشرات منهم في طريقهم للشفاء من هذا المرض والذين قطعوا شوطا كبيرا في العلاج.
واكد بعلوشة على ان استمرار نفاذ العقار سيعرضهم لخطر محدق وحدوث انتكاسات في صحتهم وفشل كل البرتوكول العلاجي الذي استمر على مدار عامين.وأوضح د.بعلوشة ان هذا العقار هو علاج كيميائي يُعطى في صورة أقراص، منوها الى أن العشرات من مرضى سرطان الدم من الأطفال يتلقون هذا العلاج على مدار مرحلة علاجية تمتد لـ 18 شهر، تسمى "maintenance".

وأكد على مدى أهمية هذه المرحلة في منع حدوث الانتكاسات وعودة المرض، منوها الى ان حدوث انقطاعات مطولة للعلاج في هذه الفترة، سيؤثر بعلاقة مباشرة في زيادة احتمال حدوث الانتكاسة.
وناشد د.بعلوشة المسؤولين من ذوي العلاقة الوقوف امام هذه الأزمة الكارثية وانقاذ هؤلاء المرضى الأطفال لابعاد شبح الانتكاسات عن الاطفال المرضى، مشيرا الى أن ثمن العلاج في القطاع الخاص يصل الى 4 أضعاف ثمنه الحقيقي.
 

#سرطان #غزة #اطفال

أخبار ذات صلة

الشهيد محمد موسى

" ساعدني بديش أموت , انقلني بالإسعاف "... نزف حتى الموت

مريض مصاب بداء

صور .. غزة : مريض مصاب بداء "الفيل" يناشد الرئيس ووزير الصحة بإنقاذه قبل الموت!

مشفى "أساف هروفيه" الاسرائيلي يجذر من الموت الفجائي للمضربين شديد وأبو فارة

مشفى - ارشيف

صحة غزة : توقف مستشفى بيت حانون عن العمل بسبب نفاذ الوقود

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

الأكثر قراءة اليوم

تقدير إسرائيلي: واشنطن تدخل على خط ترشيح ورثة لعباس وهؤلاء ابرزهم ..

عارضة ازياء "عارية امام حائط البراق"

مونديال روسيا.. شاهد : صورة لمشجعة إيرانية تثير الجدل

جريمة بشعة.. ذبح طفلة أمام والدتها في الشارع (صور)

والدة الجندي "أرون شاؤول" تهدد حكومة نتنياهو وتدعو لتقديم مساعدات لغزة

مسؤول امريكي بارز : صفقة ترامب قد تحدث اضطرابات في الاردن

شريهان تهاجم المنتخب المصري بعد خسارته أمام السعودية!

الأخبار الرئيسية

غرينبلات - ارشيف

بطلب اميركي ..لقاء سري جمع الموساد بقادة اجهزة الاستخبارات العربية بحضور السلطة في العقبة

غزة -ارشيفية

مصدر سياسي إسرائيلي: لن ننجر خلف تصعيد حماس... ومساعدات لغزة قريباً

صلاح التعمري

التعمري لـ"سما : قريع المسؤول الوحيد الذي زارني والرجوب أخطأ بقوله ان كل مليارات الامارات ما بترجع دحلان

حرب غزة -ارشيفية

جيش الإحتلال يوصي القيادة السياسية بتأجيل عملية عسكرية ضد غزة الى حين!

حماس - اسرائيل

قيادي في حماس: الحركة لم تعلن موقفا من "عرض ليبرمان" قبل تلقيه رسميا