جيش الإحتلال يوصي القيادة السياسية بتأجيل عملية عسكرية ضد غزة الى حين!

وكالات

أوصى الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية، بتأجيل تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة، لحين الانتهاء من بناء الجدار المانع للأنفاق على طول الحدود، بحسب قناة عبرية.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، أنه على الرغم من التوتر الشديد على السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، إلا أن الجيش "يحاول إقناع القيادة السياسية بتأجيل المواجهة حتى استكمال بناء الجدار المانع للأنفاق على الحدود".

وأشارت القناة، إلى أن الجيش مقتنع تمامًا أنه في حال استمرت هجمات حركة "حماس" ضد الأهداف الإسرائيلية، فإن الحرب قادمة لا محالة.