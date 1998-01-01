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الدفاع المدني يخمد حريق طال 240 شجرة مثمرة في بلدة فقوعة بجنين

الخميس 28 يونيو 2018 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يخمد حريق طال 240 شجرة مثمرة في بلدة فقوعة بجنين



رام الله / سما /

 أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركز مرج بن عامر بمحافظة جنين، الليلة، النيران التي نشبت وطالت 200 شجره زيتون و40 شجرة لوز، ومساحة كبيره من شجر الصبر في حريق كبير في الحارة الشرقية لبلدة فقوعة المحاذية للجدار شرق جنين.

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بأنه فور البلاغ عن الحريق توجهت طاقم مرج بن عامر إلى المكان بمساندة من فرقة متطوعي فقوعه وتنكات مياه مجلس قروي فقوعه والمواطنين وعملوا على محاصرة النيران وإخمادها وحماية الأراضي الزراعية المجاورة.

وناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ فور وقوع الحرائق بهدف التقليل من زمن استجابة طواقم الدفاع المدني لمكان الحدث ما يقلل من حجم الخسائر.

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