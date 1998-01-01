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ماليزيا تدعم الاونروا وتعلن عن انطلاق حملة تبرعات كبرى خلال أسابيع

الأربعاء 27 يونيو 2018 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماليزيا تدعم الاونروا وتعلن عن انطلاق حملة تبرعات كبرى خلال أسابيع



كوالالمبور /سما/

استقبل رئيس وزراء حكومة ماليزيا الاتحادية، معالي السيد تون د. مهاتير بن محمد اليوم نائبة المفوض العام ساندرا ميتشل لتجديد دعمه القوي للاجئي فلسطين و دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

 

وأعرب رئيس الوزراء عن التزامه الكامل لإطلاق حملة الكرامة لا تقدر بثمن في ماليزيا. وستكون الحملة بمثابة حافز لتسهيل زيادة العطاء الخاص في ماليزيا لدعم الأونروا ولاجئي فلسطين. 

 

وتعهد رئيس الوزراء "بتأييد بشكل قوي وأخلاقي" لتيسير العطاء الخاص للأونروا في ماليزيا عند إطلاق الحملة في الأسابيع المقبلة.

 

منً جهتها نائبة المفوض العام صرحت أن "الأونروا ممتنة جدا من دعم ماليزيا المستمر للاجئي فلسطين و للالتزام السخي من قبل رئيس الوزراء في ظل الوضع المليء بالتحديات التى تواجه مجتمع اللاجئين"

 

وقالت الاونروا في بيانها انه قد تم عقد هذا الاجتماع الهام في وقت تواجه فيه الأونروا تخفيضات غير مسبوقة في التمويل وسط تقلب الأوضاع المستمر في المنطقة.

#ماليزيا #الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين

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