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الهيئة الوطنية لسرطان الاطفال تزور مستشفى الرنتيسي التخصصي

الأربعاء 27 يونيو 2018 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زار وفد من الهيئة الوطنية لسرطان الاطفال مستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي التخصصي تلبية لنداء الاستغاثة العام للمستشفى بعد نفاذ ادوية هامة لأطفال السرطان في المستشفى بغزة وخاصة اطفال مرضى سرطان الدم ،وضم الوفد مدير الهيئة الاستاذ احمد ابو قمر والدكتور سلامة شلح مسؤول العلاقات العامة ومنسق العلاقات الخارجية للهيئة.

 وبدوره ورحب مدير عام المستشفى د. محمد ابو سلمية بوفد الهيئة وأطلعهم على أهم الاحتياجات الضرورية العاجلة و اللازمة لأطفال السرطان في المستشفى ، وأضاف د. ابو سلمية نرحب بكم وبكل من يقدم الخدمات والدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال المرضى للتخفيف عنهم والمساهمة في المرحلة العلاجية للمرضى .

ومن جهته تحدث الاستاذ احمد ابو قمر مدير الهيئة عن دور الهيئة الوطنية لسرطان الاطفال الخدماتي المتنوع الذي تم تنفيذه لرعاية الاطفال المرضى بكافة الوسائل المتاحة وتسخير كافة العلاقات وبذل كل الجهد من اجل مساعدة اطفال السرطان والتخفيف عنهم وأوضح ابو قمر ان الهيئة ستعمل جنبا الى جنب مع المستشفى التخصصي وخاصة قسم الاورام والسرطانات بشكل دائم ودوري في البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها بالتعاون المشرك او من خلال الهيئة .

ومن جانب اخر أوضح د.سلامة شلح مسؤول العلاقات العامة في الهيئة الاستجابة العاجلة بتوفير العلاج اللازم والضروري للأطفال المرضى والتواصل مع شركات الادوية المختصة وتوفير العلاج من خلال الهيئة الوطنية لسرطان الاطفال اضاف ان هذا العمل يأتي وفق برامج العمل في الهية وخصوصا البرنامج الصحي الذي يهتم بتوفير المساعدات الطبية والمستلزمات المساعدة الاخرى بجانب التثقيف الصحي ..

وتم التنسيق وزيارة شركة الحلو فارم لتوفير العلاج اللازم للأطفال المرضى من خلال الهيئة والمساهمة في انقاذ حياة اطفالنا المرضى من وحش السرطان الذي يفتك بطفولتهم وبراءتهم بجانب الحياة الصعبة التي يعيشها معظم سكان قطاع غزة .

#سرطان الاطفال #مستشفى الرنتيسي

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