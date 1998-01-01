فارس: قرصنة الاحتلال لمستحقات الأسرى وعائلاتهم لن تثنينا عن الالتزام بها

رام الله / سما /

قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس اليوم الأربعاء، "إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بقرصنة المستحقات التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، لن تثنينا عن الالتزام بها والمضي في الدفاع عن المناضلين وعائلاتهم."

وأضاف فارس في بيان صدر عن نادي الأسير إن هذه السياسات ليست بالجديدة فالاحتلال الإسرائيلي قام على السلب والسرقة بدءاً من سرقة الأرض، وما حدث في هذه الحالة هو الاستمرار في ترسيخ وشرعنة هذه السرقة، دون أدنى اعتبار لتشريعات والقوانين الدولية.

وتابع فارس: "إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية.

وشدد فارس على موقف منظمة التحرير الفلسطينية في التزامها حيال قضية الشهداء والأسرى.