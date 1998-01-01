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وفد من الاعلام الرسمي يلتقي ماجد فرج

الأربعاء 27 يونيو 2018 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من الاعلام الرسمي يلتقي ماجد فرج



رام الله /سما/

قام وفد من الاعلام الرسمي برئاسة الوزير احمد عساف المشرف العام على الاعلام الرسمي بزيارة معالي الاخ ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة في مكتبة في رام الله اليوم الاربعاء.واطلع فرج الوفد على اخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية خصوصاً تلك المتعلقة بصفقة القرن، التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء اشاد فرج بمواقف الدول العربية التي زارها الوفد الامريكي مؤخراً، مؤكداً ان مواقفها الواضحة بدعم رؤية حل الدولتين، واقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منوهاً الى ان القادة العرب الذين التقاهم الوفد الامريكي قد اكدوا انهم لن يقبلوا الا بما يقبل به الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الشرعية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وانهم سيرفضون ما سيرفضه الرئيس.

كما اشاد رئيس جهاز المخابرات العامة بالتطور الملحوظ في اداء الاعلام الرسمي، وخاصة التلفزيون الفلسطيني، الذي بات يلعب دوراً مؤثرا في صياغة الرأي العام الفلسطيني مشيراً الى اهمية المضي قدماً بهذا التطور.وكان الوزير احمد عساف قد اشاد بدور جهاز المخابرات العامة في حفظ امن وامان الوطن والمواطن، وفي اطار المشروع الوطني، وبما يحقق اهداف وطموحات الشعب الفلسطيني.

#المخابرات #ماجد فرج #احمد عساف

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