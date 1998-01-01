فيديو.. كوريا الجنوبية تُذل المنتخب الالماني وتخرجه من الدور الاول في المونديال

وكالات / سما /

حقق المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم الفوز أمام منتخب ألمانيا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2018 المقامة على الأراضي الروسية بملعب کازان أرينا.

ودخل المنتخب الكوري الجنوبي الشوط الأول مستحوذاً على الكرة ومجريات المباراة من أجل تسجيل هدفاً وتحقيق الفوز أمام منتخب ألمانيا، للخروج من بطولة كأس العالم بشكل مشرف.

وشهد الشوط الأول في الدقيقة 19 خطأ فادح من العملاق مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا، كاد أن يتسبب بهدف في مرماه لولا ابعاده للكرة خارج أرضية المرمى بعد سقوطها أمام لاعب كوريا الجنوبية.

وتراجع المنتخب الألماني إلى منطقته بشكل غريب للغاية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، في نفس الوقت الذي يبحث فيه المنتخب الكوري الجنوبي عن هدف التقدم.

وأجرى يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني بعض التغييرات في الشوط الثاني، ولكن ذلك لم يجدي بنفعة مع الدفاع الرائع لمنتخب كوريا الجنوبية وتألق حارس المرمى.

وعلى الرغم من احتياج منتخب ألمانيا للفوز أمام منتخب كوريا جنوبية من أجل التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، إلا أن الفريق الأسيوي يهاجم بشكل رائع للغاية.

وفي الدقيقة 92 نجح منتخب كوريا في تسجيل الهدف الاول عن طريق كيم يونغ غون، قبل أن يسجل الفريق الأسيوي الهدف الثاني من سون هيونغ مين في الدقيقة 96.

وقد ثار منتخب كوريا الجنوبية من نظيره الالماني خلال النسخة الجارية من بطولة كأس العالم، بعد أن خرج الفريق الكوري من دور نصف النهائي بنسخة 2002 على يد المانشافت.

وبهذه الخسارة يفشل منتخب ألمانيا في التأهل إلى الدور الثاني من النسخة الجارية ببطولة كأس العالم، في المقابل تأهلا منتخبيي المكسيك والسويد من المجموعة السادسة.