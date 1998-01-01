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فيديو.. السويد تكتسح المكسيك بثلاثية ليتأهلا إلى ثمن نهائي المونديال

الأربعاء 27 يونيو 2018 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. السويد تكتسح المكسيك بثلاثية ليتأهلا إلى ثمن نهائي المونديال



وكالات

حقق المنتخب السويدي، اليوم الأربعاء، فوزًا كبيرًا على نظيره المكسيكي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

بذلك، تصدرت السويد ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المكسيك ليتأهلا سويًا إلى ثمن نهائي المونديال.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة واحدة تلو الأخرى.

وفي الدقيقة السادسة ضربة حرة مباشرة خطيرة للمنتخب السويد نفذها إميل فورسبرغ بتسديدة رائعة على المرمى لكن الحارس جييرمو أوتشوا تصدى لها ببراعة.

تلاها محاولة خطيرة للسويد، وصلت الكرة إلى ماركوس بيرج سددها مقصية رائعة لكن في النهاية مرت كرته بجانب القائم الأيمن وخرجت إلى ضربة مرمى لصالح المكسيك.

واصل الحارس المكسيكي تألقه وأنقذ مرماه من هدف آخر محقق للسويد بعد عرضية رائعة من عن طريق ميكائيل لوستيج أستقبلها ماركوس بيرج بتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن قابلها أوتشوا بتصدي ولا أروع.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وأحكم لاعبو السويد من سيطرتهم على مجريات الشوط في رحلة بحث عن هدف وهو ما تحقق في الدقيقة 50 عبر لودفيغ أوغوستينسون.

وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب المكسيكي عن التعادل، كثف لاعبو السويد من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

ومع حلول الدقيقة 62 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسويد نفذها أندرياس جرانكفيست في الشباك.

ومع حلول الدقيقة 74 جاء الهدف الثالث للسويد بالنيران الصديقة عبر إدسون ألفاريز بالخطأ في مرماه.

ولم تتغير النتيجة في الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج المنتخب السويدي فائزًا بالثلاث نقاط.

#رياضة #مونديال #المكسيك

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