نتنياهو: المنتخب الإيراني استطاع ايقاف رينالدو

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تسجيل نشره باللغة الإنجليزية عبر صحفته على "فيسبوك"، إن "المنتخب الإيراني أفلح في صد نجم منتخب البرتغال رونالدو على أرض الملعب مظهراً للعالم أنه منتخب شجاع وقوي.

وأضاف: "الشعب الإيراني يظهر شجاعته أيضا في طهران، حيث خرج للتظاهر ضد النظام الحاكم".

وأضاف: "لقد لعبت كرة القدم في السابق وأنا أعلم كم هو صعب صد رونالدو. إنه أمر مستحيل. لكن المنتخب الإيراني فعل المستحيل. أتوجه للشعب الإيراني وأقول: لقد أظهرتم بسالة على أرض الملعب. واليوم أنتم تظهرون البسالة في شوارع إيران".

وتابع نتنياهو: "تخيلوا لو الحكومة الإيرانية توقفت عن استثمار الأموال في اليمن وسوريا، وفي حروب الشرق الأوسط؟ وقررت الاستثمار في الداخل الإيراني، لا شك أنها كانت حلت مشاكل عديدة، الحل لهذه المشاكل كلها هي الشعب الإيراني".

وختم رسالته: "سأواصل في النداء للسلام مع الشعب الإيراني، سيأتي يوم إن شاء الله أرى فيه المنتخب الإيراني يواجه المنتخب الإسرائيلي في طهران الحرة. حينها سننتصر جميعا".