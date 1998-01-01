طولكرم: مظاهرات تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة

طولكرم/سما/

شارك العشرات من الفلسطينيين في مظاهرة احتجاجية، دعا إليها حراك "ارفعوا العقوبات" عن قطاع غزة، في مدينة طولكرم شمالي الضفة لمطالبة السلطة برفع العقوبات عن القطاع وإنهاء الانقسام.

وحمل المشاركون في المظاهرة التي انطلقت من أمام دوار جمال عبد الناصر وجابت شوارع المدينة شعارات منددة بالعقوبات المفروضة على غزة من قبل السلطة الفلسطينية، وشعارات أخرى رافضة للانقسام.

وهتف المشاركون "عالمكشوف عالمكشوف.. عقوبات ما بدنا نشوف" و"ليش نحاصر غزة ليش.. ما بكفي حصار الجيش"، محملين السلطة الفلسطينية المسؤولية عما يحدث في غزة.

وكان حراك "ارفعوا العقوبات" دعا إلى التظاهر في مدينة طولكرم لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة.

وقال الحراك في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "إن ضمن سلسلة تظاهرات لرفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة ودعم صمود أهلنا في القطاع في مواجهة الحصار والاستعمار الإسرائيلي، ندعوكم للمشاركة الشعبية الواسعة في تظاهرة في مدينة طولكرم لنرفع صوتنا عالياً: لا للعقوبات".

وأضاف البيان "رفع هذه العقوبات وتعزيز صمود أهلنا في غزة هو الكفيل لإسقاط المشاريع الاستعمارية التي تسعى لإنهاء قضيتنا الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن".

وخرجت عدة تظاهرات خلال الأيام الماضية في عدة مدن بالضفة للمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.