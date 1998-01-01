ليبرمان يحرض على الرئيس عباس ويتهمه بدعم "الإرهاب"

القدس المحتلة / سما /

حرض وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، على الرئيس محمود عباس واتهمه بدعم "الإرهاب".

وقال ليبرمان في تغريدة له عبر تويتر تعقيبا على إقرار لجنة الأمن والخارجية لقانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى من ضرائب السلطة "إن أبو مازن هو المشكلة, بينما يمنع رواتب الموظفين في غزة خلال شهر رمضان ويحجب أي محاولة دولية لضخ الأموال لتخفيف الوضع في غزة, يقوم بدفع 100 مليون شيكل شهريا للإرهابيين والقتلة".

وأضاف "إن مشروع القانون الذي شرعنا فيه واعتمدناه في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست هو رسالة واضحة لا أكثر".