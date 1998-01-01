جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان يحرض على الرئيس عباس ويتهمه بدعم "الإرهاب"

الأربعاء 27 يونيو 2018 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يحرض على الرئيس عباس ويتهمه بدعم "الإرهاب"



القدس المحتلة / سما /

 حرض وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، على الرئيس محمود عباس واتهمه بدعم "الإرهاب".

وقال ليبرمان في تغريدة له عبر تويتر تعقيبا على إقرار لجنة الأمن والخارجية لقانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى من ضرائب السلطة "إن أبو مازن هو المشكلة, بينما يمنع رواتب الموظفين في غزة خلال شهر رمضان ويحجب أي محاولة دولية لضخ الأموال لتخفيف الوضع في غزة, يقوم بدفع 100 مليون شيكل شهريا للإرهابيين والقتلة".

وأضاف "إن مشروع القانون الذي شرعنا فيه واعتمدناه في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست هو رسالة واضحة لا أكثر".

#ليبرمان #عباس

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس - ارشيف

استخبارات جيش الاحتلال: الرئيس عباس زعيم وعصره اتسم بمكافحة"الإرهاب والهدوء

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن "مصالحة متدرجة"و مصر وحماس تبحثان "صفقة شاملة"

عباس

"صحيفة": الرئيس عباس وضع ثلاثة شروط إضافية للمصالحة مع حركة"حماس"

الرئيس عباس

القاهرة منزعجة من تهديدات الرئيس عباس لـ"حماس ونهجه "المتشدد" تجاه غزة

عباس- ارشيف

محلل سياسي لـ" سما" : خطاب الرئيس عباس "خطاب منطق وعقل" سيطر عليه اليأس والاحباط

رئيس "سي اي ايه" التقى الرئيس عباس في رام الله بحضور فرج وعريقات

الأكثر قراءة اليوم

القناة العاشرة تكشف عن رسالة نقلتها "إسرائيل" لحماس حول صفقة تبادل.. هذه تفاصيلها

الاحتلال يقصف سيارة شمال القطاع ويشن غارات على عدة مواقع

التحقيق مع إعلامية سعودية ظهرت بملابس غير محتشمة "فيديو

عارضة ازياء "عارية امام حائط البراق"

مونديال روسيا.. شاهد : صورة لمشجعة إيرانية تثير الجدل

جريمة بشعة.. ذبح طفلة أمام والدتها في الشارع (صور)

مسؤول امريكي بارز : صفقة ترامب قد تحدث اضطرابات في الاردن

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

هارتس : نتنياهو عاجز أمام معادلة غزة التي تحاصره وتضعفه !

فصائل المقاومة تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ

ترامب و نتنياهو وكوشنير

فورين بوليسي : لماذا يعد استقرار غزة أهم من خطة سلام فاشلة؟

ليبرمان - ارشيف

القناة العبرية الثانية : حماس ترفض عرض ليبرمان وتصر على شروطها

قادة حماس

هآرتس: مصر ستعرض على حماس خطة لتحسين الاقتصاد بغزة بتمويل دولي