(فيديو)- أكثر من 3000 طفل يعانون من مرض التوحد بغزة

غزة / سما

قالت أخصائية التربية الخاصة والتأهيل المجتمعي، سجود المدهون، إن مرضى التوحد في قطاع غزة مهمشون جدًا بسبب ظروف الحصار الذي يشهده القطاع.

أضافت المدهون، عبر الفقرة الإخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنه على الرغم من ذلك هناك بعض المؤسسات المحلية والدولية تتطلع إلى الاهتمام بهذه الفئة المهمشة، وتعمل على تطوير مؤسساتها، ومراكز علاجها، إلا أن هناك بعض المخاوف من الإهمال الحكومي تجاه هؤلاء المرضى خصوصًا وأن هناك تقصيرًا ماليًا بحقهم.

وأشارت، إلى أنه يجب أن يكون هناك رعاية من قبل الحكومة والجهات المختصة وذلك بسبب قطع الرواتب، ويجب التوجه بشكل كبير نحو هذه الفئة.

وأوضحت، أن فئة أطفال التوحد لابد أن يكونوا ملتحقين بمراكز وجمعيات خاصة حتى يتم التعامل معهم، مشيرة إلى أن عدد الأطفال 2600 طفل متوحد فى جميع قطاعات غزة عام 2015، واليوم أكثر من 3000 طفل يعانون من هذا المرض.