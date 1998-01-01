فصائل المقاومة تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ

غزة/سما/

أعلنت "الغرفة المشتركة" لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن قصف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة، برشقات صاروخية ردا على قصف الطيران الإسرائيلي لسيارة مدنية.

وقال بيان صادر مشترك صادر عن الفصائل: "بعون الله تعالى وتوفيقه تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن استهداف عدد من المواقع العسكرية الصهيونية في غلاف غزة بعدد من الرشقات الصاروخية، ردا على استهداف سيارة مدنية بعد منتصف ليل الأربعاء".

واكدت الفصائل على أن القصف بالقصف، وأنها لن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته على الشعب الفلسطيني وستبقى الأوفياء لجراحات الشعب ودماء شهدائه، مضيفة :"ولتمضي كل مناشط شعبنا السلمية بخطىً واثقة، فخلفها مقاومةٌ موحدةٌ متكاتفة، جاهزةٌ للرد الفوري على أي عدوانٍ أو تغولٍ على أبناء شعبنا".

وكان جيش الاحتلال اعلن ان عدد من قذائف الهاون سقطت في محيط مستوطنات غزة.