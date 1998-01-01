رواد تنفذ ورش تثقيف صحي بعبسان الكبيرة وخزاعة شرق محافظة خانيونس

خانيونس / سما /

نفذت جمعية الرواد للشباب الفلسطيني ورش توعوية عن مياه الشرب وفي صباح اليوم الأربعاء نفذت ورش توعوية لحوالي 50 مستفيد بمنطقة أبو طعمية بالتنسيق مع التجمع النسوي التابع لبلدية عبسان الكبيرة ضمن مشروع التثقيف الصحي بالشراكة مع مؤسسة المرسي كور بمحافظة خان يونس.

وأفاد المهندس عاطف أبو دقة رئيس مجلس إدارة جمعية الرواد أن المشروع سيتمر لمدة شهرين لتوعية كافة فئات المجتمع ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 1960مستفيد ويهدف المشروع للتوعية عن مياه الشرب وطرق الحفاظ عليها من الملوثات التي تضر بصحة الإنسان من مصدرها حتى وصولها لمنازل المواطنين هذا وسيتم تنفيذ الورش مع العديد من المؤسسات الشريكة في بلدية عبسان الكبيرة وخزاعة

وأفاد أبو دقة بأن جمعية الرواد ضمن توجهاتها في السنوات الأخيرة الماضية عملت وتعمل علي تعزيز عملية التنمية الشاملة كضمن أولوياتها ولعب دور فعال ومحوري في دعم القطاع الصحي في قطاع غزة، ومحاولة أيضاً للوصول إلى عدد كبير من المستفيدين وتأهيلهم للعب دور فعال في المجتمع الفلسطيني للتخفيف من الأزمة الصحية التي يعشونها في ظلّ الوضع الحالي والأزمة التي تعصف بقطاع غزةِ.