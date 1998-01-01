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مسالمة والسفير الهندي يناقشان آليات تطوير التبادل الشبابي

الأربعاء 27 يونيو 2018 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل وكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذر مسالمة، اليوم الاربعاء، السفير الهندي في دولة فلسطين، "أنيش راجان"، وناقشا التبادل الشبابي، بشكل اساسي.

وحضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون الشباب والرياضة، مروان وشاحي، ومدير وحدة العلاقات الدولية، مازن ملوح، ومدير العلاقات العامة في السفارة، محمد أبو شمسية.

ونقل مسالمة تحيات اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى، والأمين العام الوزير عصام القدومي، وتركز النقاش حول تفعيل الجانب الشبابي الخاص بالاتفاقية التي وقعها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في الهند بتاريخ 15 أيار من العام الماضي، وترتب عليها تبادل شبابي بين فلسطين والهند، فقد أرسل المجلس 50 شابا فلسطينيا للهند، واستقبال 50 هنديا في ربوع فلسطين، من اجل تعزيز العلاقات الثنائية ومد جسور التواصل بين الشباب وتبادل الثقافات والخبرات، علما أنه تم وضع اقتراح خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي، بزيادة التبادل من 50 الى 100 شاب.

وأبدى مسالمة استعداد المجلس الأعلى للتفاعل مع أية أفكار في هذا المجال وتقديم كافة ما يلزم لانجاحها.

وشكر السفير الهندي قيادة المجلس، على نجاح التجربة الأولى للتبادل الشبابي بين البلدين، وقدم العديد من المقترحات، ابرزها ان يكون هناك تبادل لمدة 5 أيام خلال العام الجاري، وتنظيم لقاءات كروية ودية بين البلدين، وتنظيم بطولة ودية في الهند، على ان تضم دولا اسيوية. 

وأشاد السفير الهندي باللواء جبريل الرجوب وبمواقفه، والتي تم التعبير عنها بإلغاء المباراة بين المنتخب الارجنتيني والإسرائيلي التي كانت مقررة في القدس.

وعقب مسالمة على ذلك قائلا: لسنا ضد أن يلعب فريق ضد الاخر، ولكن محاولة إسرائيل إقامة مباراة في القدس تعتبر خرقا واضحا للقوانين الدولية ولوائح الفيفا".

واقترح السفير ادخال رياضة الكريكيت لفلسطين، معربا عن استعداده بلاده استقبال متدربين فلسطينيين لترجمة هذه الخطوة، ودعم الأطفال الى جانب الرياضة.

وفي نهاية اللقاء تبادل مسالمة والسفير الهندي الدروع التقديرية.

#منذر مسالمة #أنيش راجان

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