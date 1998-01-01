مسالمة والسفير الهندي يناقشان آليات تطوير التبادل الشبابي

استقبل وكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذر مسالمة، اليوم الاربعاء، السفير الهندي في دولة فلسطين، "أنيش راجان"، وناقشا التبادل الشبابي، بشكل اساسي.

وحضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون الشباب والرياضة، مروان وشاحي، ومدير وحدة العلاقات الدولية، مازن ملوح، ومدير العلاقات العامة في السفارة، محمد أبو شمسية.

ونقل مسالمة تحيات اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى، والأمين العام الوزير عصام القدومي، وتركز النقاش حول تفعيل الجانب الشبابي الخاص بالاتفاقية التي وقعها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في الهند بتاريخ 15 أيار من العام الماضي، وترتب عليها تبادل شبابي بين فلسطين والهند، فقد أرسل المجلس 50 شابا فلسطينيا للهند، واستقبال 50 هنديا في ربوع فلسطين، من اجل تعزيز العلاقات الثنائية ومد جسور التواصل بين الشباب وتبادل الثقافات والخبرات، علما أنه تم وضع اقتراح خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي، بزيادة التبادل من 50 الى 100 شاب.

وأبدى مسالمة استعداد المجلس الأعلى للتفاعل مع أية أفكار في هذا المجال وتقديم كافة ما يلزم لانجاحها.

وشكر السفير الهندي قيادة المجلس، على نجاح التجربة الأولى للتبادل الشبابي بين البلدين، وقدم العديد من المقترحات، ابرزها ان يكون هناك تبادل لمدة 5 أيام خلال العام الجاري، وتنظيم لقاءات كروية ودية بين البلدين، وتنظيم بطولة ودية في الهند، على ان تضم دولا اسيوية.