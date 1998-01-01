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الوفاء تزور المستشفى الميداني المغربي بغزة

الأربعاء 27 يونيو 2018 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زار وفد من مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية المستشفى الميداني المغربي الذي أقيم في قطاع غزة مؤخراً.

وضم وفد الوفاء رئيس مجلس ادارتها د. جمال خصوان ونائبه م. أحمد أبو راس وأعضاء المجلس ،  والمدير العام أ. تيسر البلتاجي والمدير الطبي لمستشفى الوفاء د. أيمن البدري ومدير مركز الوفاء لرعاية المسنين م. بسمان العشي.

وقدم رئيس مجلس ادارة الوفاء د. جمال خصوان وافر شكره وتقديره  لملك المغرب محمد السادس والشعب المغربي على مساندتهم المستمرة للشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة .

وأكد د. جمال خصوان على أن القرار الملكي بإنشاء المستشفى الميداني المغربي يعبر عن عمق التضامن والترابط بين الشعبين .

وأوضح د. خصوان أن وجود المشفى الميداني يشكل بارقة أمل للكثير من المرضى والجرحى في ظل ما يعانيه قطاع غزة والقطاع الصحي عامة من نقص في الموارد والامكانيات بفعل الحصار الخانق الذي طال كافة مناحي الحياة.

ومن جهته، قال الطبيب المسؤول عن المستشفى العقيد أحمد بو نعيم " وجودنا هنا هو لخدمة أشقائنا في غزة ومساندتهم والتخفيف من معاناتهم من خلال اجراء كافة العمليات الطارئة "

#مستشفى الوفاء #المستشفى المغربي

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