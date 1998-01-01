مصطفى البرغوثي: الاشتراكية الدولية اقرت فرض المقاطعة و العقوبات على اسرائيل

رام الله / سما /

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الذي مثل المبادرة الوطنية في مؤتمر الاشتراكية الدولية ان المؤتمر الذي يضم اكثر من مئة وخمسين حزبا، بعضها احزاب حاكمة كالمؤتمر الوطني الافريقي في جنوب افريقيا، اقر اليوم بناء على اقتراح فلسطيني، قرارا غير مسبوق بفرض العقوبات و المقاطعة على اسرائيل و سحب الاستثمارات منها ردا على استمرار الاحتلال ومنظومة الابارتهايد التي انشأها.

وقال د. البرغوثي ان المؤتمر دعا كافة الدول الى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين و عاصمتها القدس، وطالب بالانهاء الفوري للاحتلال، و الى انهاء الوجود الاستيطاني الاسرائيلي،

و طالب القرارالذي اصدره المؤتمر بوقف العنف الإسرائيلي ضد المقاومة الشعبية السلمية ، و أدان بشدة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة خلال مسيرة العودة و ما أدى اليه من استشهاد اكثر من مئة و ثلاثين فلسطينيا بمن فيهم المسعفين و الصحفيين وجرح الالاف، و طالب برفع الحصار فورا عن قطاع غزة.

و قال البرغوثي ان المؤتمر طالب بالافراج الفوري عن الاسرى و الاسيرات بمن فيهم نواب الشعب المنتخبين، و طالب كافة الحكومات و مؤسسات المحتمع المدني بتفعيل المقاطعة و فرض العقوبات و سحب الاستثمارات

( BDS) ضد الاحتلال الاسرائيلي و كافة المؤسسات الاسرائيلية و المستوطنات و طالب كافة الدول بوقف كل اشكال التجارة العسكرية و التعاون العسكري مع اسرائيل.

واضاف البرغوثي ان مؤتمر الاشتراكية الدولية طالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها نقل سفارتها الى القدس و عبر عن اسفه لانسحابها من مجلس حقوق الانسان و الذي اعتبره خيارا مناقضا للعدالة و القيم الاخلاقية و داعما لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي.

و أدان المؤتمر القوانين العنصرية الإسرائيلية بما فيها ما سمي بقانون المواطنة .

و كان د . مصطفى البرغوثي قد القى في الجلسة الافتتاحية الرئيسية للمؤتمر كلمة جامعة باسم حركة المبادرة الوطنية وتضمنت المقترحات التي اقرها المؤتمر في بيانه، وطالب بفرض العقوبات والمقاطعة و سحب الاستثمارات على اسرائيل، و بادانة الاعتداءات الاجرامية على مظاهرات المقاومة الشعبية في فلسطين وشرح حالة الشهيدة رزان النجار التي مثلت نموذجا لوحشية قمع جيش الاحتلال، و طالب بالضغط على اسرائيل للافراج عن الأسرى الفلسطينيين و ذكر بالاسم أسماء الاسرى الذين مر على اعتقالهم عشرات السنوات و كذلك النواب الأسرى.كما أشار الى خطورة سياسات التطهير العرقي ضد سكان الاغوار كالخان الأحمر ، و سوسيا و غيرها و طالب بالتصدي لها.

وشكر البرغوثي الاحزاب الشقيقة على دعمها لفلسطين، و دعا الى تكرار نموذج التضامن مع جنوب افريقيا بفرض العقوبات و المقاطعة على نظام الاحتلال و الاستيطان الكولونيالي و الأبارتهايد الإسرائيلي.