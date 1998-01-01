صيدم يبحث مع مجلس بلدي طوباس سبل تعزيز التعاون لدعم القطاع التعليمي

رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم الأربعاء، مع وفد من مجلس بلدي طوباس برئاسة حسان مجلي؛ سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وخدمة القطاع التعليمي.

وحضر اللقاء مدير عام الأبنية م. فخري الصفدي، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، وأعضاء مجلس بلدي طوباس إحسان ضراغمة ومحمود ضراغمة، والمستشار القانوني للبلدية عماد عبد الرازق.

واستمع الوزير من الوفد لشرح حول احتياجات المسيرة التعليمية في طوباس ومنها إمكانية بناء مدارس جديدة بما فيها استكمال مشروع بناء مدرسة بدعم تركي، مؤكداً أن وزارة التربية تعمل ضمن استراتيجيتها على توفير التعليم النوعي للجميع، وأن بناء المدارس يكون حسب الاحتياجات.

ولفت وزير التربية إلى حرص الوزارة على بناء المزيد من المدارس في كافة المحافظات والمناطق وذلك وفق الحاجة، مشيراً في ذات الوقت إلى الحرص الذي توليه الوزارة لقطاع رياض الأطفال وأنها تعمل بقوة على تطوير هذا القطاع، هذا بالإضافة للتوسع في بناء المزيد من مدارس التحدي في المناطق النائية والمستهدفة من قبل الاحتلال، متطرقاً للحرب الشعواء التي يشنها الاحتلال ضد قطاع التعليم الفلسطيني؛ خاصةً في القدس التي تواجه سياسات التهويد والأسرلة.

وأكد صيدم دور الهيئات المحلية في مساندة جهود وزارة التربية التطويرية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم، مشيداً بالمستوى العالي من التعاون الذي تبديه هذه الهيئات لخدمة القطاع التعليمي وضمان توفير خدمات تعليمية نوعية للطلبة.

من جانبه، أشاد مجلي بدور وزير التربية الكبير في خدمة وتطوير قطاع التعليم في فلسطين، مؤكداً وقوف مجلس بلدي طوباس إلى جانب وزارة التربية في جهودها التطويرية الشاملة.