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الرئيس لدى استقباله الأمير ويليام : جادون في التوصل للسلام مع إسرائيل

الأربعاء 27 يونيو 2018 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس لدى استقباله الأمير ويليام : جادون في التوصل للسلام مع إسرائيل



رام الله / سما /

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الجانب الفلسطيني جاد في الوصول للسلام مع إسرائيل، لتعيش الدولتان بأمن واستقرار على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأضاف  لدى استقباله، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الأمير ويليام دوق كامبريدج، نجل ولي عهد بريطانيا، "نريد الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات، وموقفنا هذا لم يتغير منذ زمن طويل".

ورحب الرئيس، بزيارة الأمير ويليام الأولى إلى فلسطين، وأعرب عن امله بألا تكون الاخيرة، وتمنى أن يعود الامير ويليام إلى زيارتنا عندما يحصل الشعب الفلسطيني على استقلاله.

وقال: "نعتقد أن هذه الزيارة تقوي علاقات الصداقة بين الشعبين البريطاني والفلسطيني، ونحن دائما بحاجة لدعم الشعب البريطاني من أجل قضيتنا الفلسطينية العادلة".

وذكر الرئيس أن الحكومة البريطانية قامت مؤخرا بتقديم دعم لوكالة الغوث "الأونروا"، وهذه إشارة هامة في هذه الظروف.

وجدد سيادته، التأكيد على وقوف فلسطين ضد الإرهاب بكافة أشكاله، وقال: "ملتزمون بمحاربة الارهاب حيثما كان محليا وعربيا ودوليا، لذلك نجري اتصالات مع كل دول العالم بهذا الخصوص".

 بدوره، عبر الامير ويليام، عن سعادته بزيارته الأولى إلى فلسطين، وانه سيلتقي مع عدد من الفلسطينيين اليوم، ومشاهدة مجموعة من الفعاليات الثقافية.

وشكر الرئيس عباس على الاستقبال الحار، وقال: "سعيد بأن دولتي تعمل معكم في مجالات التعليم، وآمل أن يستمر هذا التعاون للوصول إلى السلام في المنطقة".

#الرئيس عباس #الأمير ويليام

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