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هيئة مقاومة الجدار ونشطاء يواصلون اعتصامهم بالخان الأحمر رفضا لقرار هدمه

الأربعاء 27 يونيو 2018 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تواصل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونشطاء من الفصائل والمقاومة الشعبية، والأهالي، لليوم السابع على التوالي، اعتصامهم في تجمع الخان الأحمر جنوب شرق القدس المحتلة، رفضا لقرار الاحتلال الإسرائيلي هدم التجمع وتشريد سكانه.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت، أيار الماضي، على هدم قرية 'عرب الجهالين' في الخان الأحمر، والمدرسة التي أقيمت هناك في أي توقيت تراه دولة الاحتلال مناسبا، ورفضت التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يدرسون في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال لا يسمح بإدخال الخيام ووحدات الطاقة الشمسية للتجمع، تمهيدا للحظة الصفر.

ويتجمع المعتصمون في الخان الأحمر من عدة محافظات، لتأمين الدعم والمساعدة وحماية المواطنين وبيوتهم وحقهم في الحياة في أرضهم، وسط دعوات بالمشاركة يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، بخيمة الاعتصام في المنطقة.

#هيئة مقاومة الجدار #الخان الأحمر

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