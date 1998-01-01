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تيسير خالد : قرصنة ولصوصية في الكنسيت لا مثيل لها إلا في الكونغرس الأميركي

الأربعاء 27 يونيو 2018 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنسيت الاسرائيلي على اقتطاع ما يساوي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الاسرى والشهداء من اموال المقاصة الفلسطينية قائلا :

وافقت لجنة شؤون الخارجية والدفاع اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على " قانون " اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل على السلع المستوردة من اسرائيل ومن خلالها  لفائدة  السلطة الوطنية.

وأضاف بأن هذه بصراحة قرصنة ولصوصية لا مثيل لها إلا في في الكونغرس الاميركي وقانون تايلر فورس ، الذي تستخدمه الادارة الاميركية أداة ابتزاز للحصول على تنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني .

وختم تيسير خالد مدونته بالقول : خطورة هذه الخطوة لا تكمن فقط في كونها  قرصنة ولصوصية وإنما بهذا العمل تستهدف حكومة الاحتلال وجهاز التشريع في اسرائيل تجريم النضال الوطني ضد الاحتلال ، وهو ما يجب التصدي له بحزم بسلسلة من المواقف والقرارات ومن بينها وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي فورا ودون تردد . 

#تيسير خالد

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