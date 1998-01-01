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منع صحفي من تغطية زيارة الأمير وليام للقدس لأنه "مسلم" !

الأربعاء 27 يونيو 2018 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
منع صحفي من تغطية زيارة الأمير وليام للقدس لأنه "مسلم" !



القدس المحتلة / سما /

منعت عناصر الأمن في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم أمس الثلاثاء، أحد الصحافيين في وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد برس" من تغطية زيارة الأمير ويليام، لا لشيء، إلا لكونه "مسلماً".

بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الصحافي هو "نافي كانا" الباني الجنسية، ويعيش في دولة الاحتلال منذ ثلاث سنوات.
أشارت الصحيفة إلى الصحفي مانا يعمل بصورة قانونية ومعروف لدى السلطات الإسرائيلية وحاصل على بطاقة صحافة إسرائيلية وبطاقات اعتماد.

يذكر أن الصحافي الألباني كان برفقة مصور يدعى موشي أدري، هذا الأخير سمح له بالدخول لمكتب نتنياهو فوراً لأنه "يهودي".

وأشارت رابطة الصحفيين الأجانب في دولة الاحتلال إلى أن الإعلامي الألباني تعرض للتحقيق على الرغم من قدومه قبل الموعد، وقد كان أبلغ السلطات بمجيئة وقدم كل الأوراق اللازمة.

واستنكرت الرابطة تعرض أحد منتسبيها لما أسمته التعامل غير اللبق مع صحفي أجنبي، وقالت إنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، حيث تسيء السلطات الإسرائيلية التعامل مع هؤلاء، وخاصة في بعض المحافل ولدى محاولتهم دخول قطاع غزة عبر معبر "إيرز"، ويتم التفريق في المعاملة بين العربي وغيره.

القسم الأمني في مكتب نتنياهو عقب على الحادثة ببيان جاء فيه " ي العادة فإن الدخول إلى مكتب رئيس الوزراء يتطلب تدقيقا أمنيا واسعا، نأسف لهذا التعامل غير اللبق، وسنقوم بالتحقيق".

#الامير وليام #مسلم

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