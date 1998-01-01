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"خدمات الطفولة" تختتم سلسلة جلسات "ماهية الصحة الإنجابية" للنساء

الأربعاء 27 يونيو 2018 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اختتمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، اليوم سلسلة جلسات تثقيفية  للنساء نظمتها خلال الشهرين الماضيين عن " ماهية الصحة الإنجابية"، في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة، بالتعاون مع جمعية عايشة للمرأة والطفل.

حيث احتوت الجلسات، الحديث عن طرق حل المشاكل بين الأطفال وتوفير البيئة واللبنة الأساسية له، بالإضافة إلى تحديد أهداف مثالية خلال فترة التربية والعمل على تحقيقها في ظل  تقديم الحنان للطفل وكيفية التعامل معه في مراحل حياته المختلفة.

وأوضحت وسام المدهون منسقة المشاريع في خدمات الطفولة، أن الجلسات إستهدفت 50 سيدة من ربات البيوت، وكانت بواقع ثمان لقاءات أقمت بناءً على خطة معدة مسبقاً لذلك، مشيرةً إلى أن الجلسة الأخيرة كانت تقيمية لمدى إستفادة المشاركين وتطبيق المعلومات التي قدمت لهم في منازلهم مع أطفالهم.

وبدورها أعربت المدهون، عن شكرها لجمعية عايشة التي تهتم بتثقيف وتنمية قدرات النساء في تربية أبنائهم والحفاظ عليهم. 

#خدمات الطفولة #جلسات #الصحة الانجابية

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