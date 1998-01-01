وفد طبي فرنسي يطلع على الأوضاع الإنسانية والصحية لمجمع الشفاء الطبي

غزة / سما /

اطلع وفد طبي فرنسي على الاوضاع الإنسانية والصحية بالمجمع حيث تحدث د. حسن اللوح المدير الطبي عن الوضع الإنساني والصحي خلال الفترة الحالية في ظل اشتداد أزمة نقص الأدوية والمهام الطبية والأوضاع الميدانية منذ الثلاثين من مارس الماضي وتزايد أعداد الشهداء والجرحى .

و تطرق د.اللوح الى تعامل الطواقم الطبية مع الحالات والإصابات في ظل الظروف الصعبة وصعوبة الحالات التي تتطلب تعاملا جراحيا وتدخلات علاجية استمرت لساعات طويلة. وبين أهم الاحتياجات الطبية وقوائم الأدوية الهامة التي تلزم لضمان استمرار الخدمة الصحية للمرضى والجرحى على حد سواء.

هذا وقام الوفد بزيارة ميدانية لقسم الطوارئ بمستشفى الجراحة .