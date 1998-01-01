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العاهل الأردني: مسألة القدس يجب تسويتها على أساس حل الدولتين

الأربعاء 27 يونيو 2018 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني: مسألة القدس يجب تسويتها على أساس حل الدولتين



واشنطن / وكالات /

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.

وشدد العاهل الأردني في سلسلة لقاءات عقدها في الكونغرس الأمريكي شملت قيادات مجلسي الشيوخ والنواب ورئيسي وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية في مجلس النواب، على أن التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد أهمية "تحريك عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام الى جانب إسرائيل".

وتطرقت اللقاءات إلى دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأهمية دعمها وتمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين.

كما تم استعراض عدد من القضايا والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية في "الحرب على الإرهاب"، ضمن استراتيجية شمولية.

#العاهل الأردني #القدس

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