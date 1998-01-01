الحصري يختتم مشاركته بدورة لمدربي كرة السلة في تركيا

رام الله / سما /

اختتم المدرب الفلسطيني سليم الحصري مشاركته في دورة المدربين الدولية بكرة السلة في اسطنبول بتركيا والتي جرت في الفترة الواقعة بين 20-22 من شهر حزيران ونظمها الاتحاد التركي لكرة السلة بالتعاون مع رابطة مدربي كرة السلة التركية والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA وجمعية المدربين العالمية لكرة السلة WABC. بمشاركة حوالي أكثر من 1500 مدرب من مختلف دول العالم.

وقال الحصري : حاضر في الدورة العديد من المدربين المميزين الذين تحدثوا عن مواضيع متخصصة في كرة السلة على رأسهم المدرب الصربي زيلكو اوبرادوفيتش المدرب الحالي لفنربخشة التركي والحاصل على لقب بطولة الدوري الأوروبي 9 مرات.

واضاف الحصري: أهمية المشاركة في هذه الدورة تأتي للاطلاع على اساليب وطرق حديثة في تدريب كرة السلة