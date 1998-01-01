اضرار الإفراط في شرب الشاي الاخضر

وكالات / سما /

على الرغم من أن الشاي الاخضر يمتلك فوائد بالجملة على الصحة والـرجيم، وثمة أنظمة رجيم عدَّة تنصح بشرب هذا المشروب الساخن، بيد أنَّه لا يخلو من أضرار في حال الإفراط في شربه. وفي هذا الإطار، "سيدتي. نت" يُعدِّد اضرار الشاي الاخضر، في الآتي:

| الأرق، لاحتواء هذا المشروب الساخن على نسبة عالية من الكافيين.

| زيادة في ضربات القلب. الجدير بالذكر أنَّ مادة الكافيين المتوافرة في الشاي الأخضر تؤثِّر في نسبة السكر في الدم. ولذا، يجدر بمرضى السكري تجنُّب شربه.

| النزيف: في حال تناول الأسبرين، ينصح بعدم شرب الشاي بغية الحدِّ من خطر النزيف.

| النقص في الحديد: الإفراط في شرب الشاي الاخضر يزيد من فرصة الإصابة بنقص الحديد بالجسم؛ كونه يحتوي على المادة التي تمنع امتصاص الحديد من الغذاء والمكمِّلات الغذائية

| هشاشة العظام: الإفراط في شرب الشاي الاخضر قد يحول دون امتصاص الكالسيوم في الجسم وإفادة العظام من هذا العنصر الغذائي الهام، وبالتالي فقد يرتبط الإفراط في شرب الشاي الأخضر بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

| خفض هرمون التستوستيرون: لهرمون التستوستيرون وظائف في العمليَّة الجنسية؛ الإفراط في شرب الشاي الأخضر يمكنه أن يخفض مستويات هذا الهرمون، ما قد يؤثِّر سلبًا في وظائف الجهاز التناسلي للذكور.

| أمراض الكبد: يحتوي الشاي الاخضر على مادة الـ"بوليفينول" المضادة للأكسدة، لذا فإن الافراط في شربه يعني زيادة في المواد المضادة الأكسدة الداخلة للجسم، ممِّا يُعطِّل عمليَّات التمثيل الغذائي، ويمنع الجسم من استقلاب الغذاء وتحويله إلى طاقة، وقد يتسبَّب باليرقان والتهاب الكبد، وفشل الكبد في بعض الحالات القصوى.

الكمّ المسموح به

الشاي الاخضر مصدر لمادة الكافيين، التي لا تخلو من سلبيات، خصوصًا عند الإفراط في استهلاكها عن الحدِّ المطلوب. ففي كلِّ كوب من الشاي الأخضر ما بين 24 و40 ميلليغرامًا من الكافيين. ولذا، يُفضَّل عدم شرب أكثر من 3 أكواب منه، يوميًّا.