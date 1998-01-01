"الصحة العالمية" إدمان ألعاب الفيديو مساوٍ للمخدرات

وكالات / سما /

صنّفت منظمة الصحة العالمية الإدمان على ألعاب الفيديو كمرض، تماماً مثل الإدمان على المخدرات والميسر، بحسب ما أعلن مسؤول فيها.

وأدرجت "اضطرابات ألعاب الفيديو" في النسخة الحادية عشرة للتصنيف العالمي للأمراض.

وقال مدير قسم الصحة النفسية والإدمان في منظمة الصحة العالمية، شيكار ساكسينا: "بعد استشارة خبراء في العالم كله (..) رأينا أن هذا الاضطراب يمكن أن يضاف" إلى القائمة.

وبحسب المنظمة، فإن هذا الاضطراب "يتّصل بممارسة ألعاب الفيديو أو الألعاب الرقمية بشكل يفقد معه اللاعب السيطرة، وتحتل اللعبة أولوية متزايدة لديه متفوّقة على الاهتمامات والنشاطات اليومية الأخرى، وبالتالي مواصلة اللعب بما لا يراعي التداعيات الضارّة".

وللقول إن شخصاً ما مصاب بهذا المرض، ينبغي أن يكون إدمانه على اللعب قد أضرّ بأنشطته الشخصية والعائلية والاجتماعية والثقافية والعملية، وأن يكون هذا الأمر تواصل على ما لا يقل عن 12 شهراً.

ويصل الأمر إلى طغيان أولويّة اللعب على الطعام وعلى النوم، بحسب ساكسينا.