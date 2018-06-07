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إسرائيل تهدم العراقيب بالنقب للمرة 130

الأربعاء 27 يونيو 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تهدم العراقيب بالنقب للمرة 130



القدس المحتلة / سما /

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية من الشرطة، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ130 على التوالي، وشردت أطفالها ونسائها ومسنيها وأبقتهم في العراء دون مأوى رغم أحوال الطقس الحارة، صباح اليوم الأربعاء.

وواصلت السلطات الإسرائيلية ممارساتها العنصرية لاقتلاع أهالي العراقيب من مساكنهم وأراضيهم، وكانت قد هدمت القرية للمرة 129 بتاريخ 07.06.2018.

وقال أحد سكان العراقيب، الناشط عزيز صياح الطوري، لـ'عرب 48'، إن "السلطات الإسرائيلية تستمر في عدوانها على أهالي العراقيب بهدف اقتلاعهم من منازلهم وأرضهم وتسعى بكل إمكانياتها وقوتها لتهويد المكان، في الوقت الذي يتصدى الأهالي لها حفاظا على أرضهم وكرامتهم".

وأكد أنه "مهما اعتدت ودمرت السلطات الإسرائيلية فإننا نصر على البقاء في مساكننا وأرضنا ونتمسك بكل ذرة تراب من وطننا الغالي، ولن نخذل العراقيب".

وختم الطوري بالقول إن "هدم العراقيب للمرة 130 لن يخيفنا وسنعيد بناء المساكن من جديد".

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