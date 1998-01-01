صلاح ينفي أنباء خبر اعتزاله

وكالات / سما /

أدلى النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي بتصريحات عقب المباراة أمام السعودية تطرق من خلالها إلى مستقبله مع منتخب الفراعنة، ورد بشكل غير مباشر على التقارير التي تحدثت عن تفكيره في اعتزال اللعب دوليا.

وخسرت مصر في اللحظات الأخيرة أمام السعودية 2-1 بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى، وأحرز صلاح الهدف الأول لمصر التي أنهت مشوارها مبكرا في المونديال برفقة السعودية.

وتقدم صلاح بالاعتذار للجماهير المصرية عن الهزيمة أمام السعودية، وشكر المشجعين الذي ساندوا الفراعنة، وقال "أشكر الجماهير على المؤازرة في المونديال الروسي، وأنا على يقين بأن الموقف صادم لنا وللشعب المصري بعد تلقي ثلاث هزائم متتالية في العرس العالمي".

وعبر النجم المصري عن تحمسه للمشاركة برفقة زملائه بالمنتخب في كأس العالم المقبلة في قطر عام 2022.

وأكد أن مونديال روسيا هو أول خبرة للاعبي الجيل الحالي، لذا فهم متحمسون للظهور بشكل مختلف في المونديال القادم بقطر.

وجاءت تصريحات صلاح لترد على تقارير نشرت أمس وأكدت أن نجم نادي ليفربول يفكر في اعتزال اللعب دوليا مع الفراعنة لرفضه استغلال صورته خارج كرة القدم، وجاء ذلك بعد منحه مواطنة فخرية من رئيس الشيشان رمضان قاديروف الذي يواجه انتقادات غربية بسبب أسلوب حكمه.