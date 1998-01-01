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نصب بمبلغ 270 ألف دولار على مشجعين سعوديين بروسيا

الأربعاء 27 يونيو 2018 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصب بمبلغ 270 ألف دولار على مشجعين سعوديين بروسيا



وكالات / سما /

كشفت مصادر روسية في مطار دموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو عن تعرض أربعمئة مشجع سعودي لعملية نصب واحتيال أثناء وجودهم في المطار للتوجه إلى مدينة فولغاغراد لحضور مباراة منتخبهم مع المنتخب المصري.

وبحسب المصادر، فقد بدأت القصة عندما اتفق المشجعون مع مكتب خدمات يملكه شخص لبناني الجنسية، ودفعوا مبلغ خمسين ألف دولار كجزء من تكلفة استئجار طائرات لنقلهم إلى مدينة فولغاغراد تبلغ 270 ألف دولار.

وداخل المطار دفع المشجعون بقية المبلغ نقدا، حيث أوهمهم الشخص اللبناني أن الطائرات تنتظرهم في المطار ولكن بعد أن طال انتظار المشجعين في مقهى بالمطار بدؤوا بالاتصال به ولكن لا رد.

وبعد يأسهم من أي جواب اضطر المشجعون للاتصال بقنصل السعودية في موسكو لمساعدتهم، وبعد اطلاع الأمن على كاميرات مراقبة المطار تبين هروب الشخص اللبناني من إحدى البوابات للخروج من المطار.

#مشجعين سعوديين #روسيا #مونديال

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