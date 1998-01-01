ميكيل يتهم الحكم بمساعدة منتخب الأرجنتين على التأهل

وكالات / سما /

يعتقد جون أوبي ميكيل قائد ومتوسط ميدان نيجيريا بأن حكم لقاء المنتخب أمام الأرجنتين قد تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة، مشيرًا إلى أنه ساعد راقصي التانجو على التأهل.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارًا صعبًا للغاية بهدفين مقابل هدف أمام منافسه منتخب نيجيريا، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بمنافسات كأس العالم 2018 المقامة حاليًا على الأراضي الروسية.

وكان منتخب نيجيريا قد قاب قوسين أو أدنى من التأهل لدور الستة عشر واقصاء الأرجنتين، ولكن ماركوس روخو أحرز هدف تأهل التانجو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وهاجم جون أوبي ميكيل حكم اللقاء التركي شاكير لعدم احتسابه ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة في يد ماركوس روخو بمنطقة جزاء الأرجنتين.

وتحدث أوبي ميكيل حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “بالنسبة لي كانت ركلة جزاء واضحة”.

وأضاف “إذا شاهدت لقاء منتخب البرتغال يوم الاثنين الماضي، سترى بأن ركلة الجزاء التي احتسبت ضده مماثلة لهذه الحالة، الأمر كان سيئًا، لقد شاهدنا اللقطة أكثر من مرة، وكانت لمسة يد واضحة”.

وتابع “حكم اللقاء ذهب لرؤية تقنية الـvar، وقال بأن الكرة لمست يد ماركوس روخو، وسألت لماذا لم نحصل على ركلة الجزاء”.