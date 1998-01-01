وفد من القنصلية البلجيكية العامة بالقدس يزور جامعة الأقصى

غزة / سما /

استقبل رئيس الجامعة د. كمال العبد الشرافي وفداً من القنصلية البلجيكية بالقدس يترأسهالقنصل العام البلجيكي السيدة/ دانييلا هافنيرافقها نائب القنصل السيد / إيمانويل ريكسونومدير مكتب التنمية البلجيكية في غزة السيدة / حنين أبو نحلة ، بحضور السادة أعضاء مجلس الجامعة لبحث سبل وتطوير التعاون المشترك بين القنصلية البلجيكية والجامعات البلجيكية وجامعة الأقصى.

في بداية اللقاء رحب د. الشرافي بالوفد الزائر شاكراً إياهم على زيارتهم الأولى لجامعة الأقصى ، معرباً عن اعتزازه بالصداقة مع المملكة البلجيكية ، ناقلاًتحيات وتقدير الشعب الفلسطيني للشعب البلجيكي لمواقفه الداعمة والمساندةللقضية الفلسطينية، مثمناً دور القنصلية البلجيكية و جهودها في نسج علاقات تبادل ثقافي وأكاديمي بين جامعة الأقصى والجامعات البلجيكية ، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص جامعة الأقصى في تطوير البحث العلمي ودعم قطاع التعليم العالي في مجال المنح الدراسية للدراسات العليا والبحوث العلمية وخدمة العلم وطلبة الجامعة ، ذاكراً أن الجامعة تتطلع إلى توسيع آفاق ومجالات التعاون مع الحكومة البلجيكية في مجالات المنح الدراسية وبرامج البحث العلمي.

كما أكد على أن مواقف الحكومة البلجيكية تجاه القضية الفلسطينية هي محل تقدير لدى القيادة والشعب الفلسطيني وأن تلك المواقف واضحة في المحافل الدولية وخاصة موقف الحكومة البلجيكية في الأمم المتحدةواليونسكو وفي جميع القضايا التضامنية مع القضية الفلسطينية ، مشيراً إلى أن جامعة الأقصى هي الجامعة الحكومية الأكبر في فلسطين وتضم 27.000 طالب وطالبة ، مؤكداً أن سياسة الجامعة هي عدم منع أي طالب فلسطيني من التعلم الجامعي بسبب العوز المادي ، وهذا برأيه يجسد قناعتنا بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان.

من ناحية أخرى أكد معاليه على دور المرأة الفلسطينية الإيجابي في المجتمع الفلسطيني معرباً عن اعتزازه بتميزها ، مشيراً إلى أن تاريخنا وديننا يدعم نجاح المرأة ، و أن جامعة الأقصى تفتخر بوجود طاقم كبير من الموظفات المتميزات يعملن في مجالات متعددة.

من جهته رحب أ. د. أيمن صبح نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية متحدثاً عن كليات وتخصصات الجامعة النوعية التي تميز الجامعة عن باقي الجامعات الفلسطينية ، مشيراً إلى أنه تم حديثاً انشاء كليتي العلوم الطبية و الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

من ناحيتها عبرت القنصل العام البلجيكي السيدة /هافن عن شكرها وامتنانها لإدارة الجامعة على حسن الاستقبال معبرةً عن سعادتها بالتعاون بين الجامعات البلجيكية وجامعة الأقصى، ووجود عدد كبير من خرجي الجامعات البلجيكية في تخصصات متميزة يعملون في جامعة الأقصى ، مؤكدةًفي الوقت نفسه على دعم بلادها للشعب الفلسطيني في كافة المجالات ، مشيرةً إلى أن جامعة الأقصى من كبرى الجامعات الفلسطينية التي تقدم الفرصة للحصول على تعليم عالٍ مميز آملةً أن يستمر التبادل الأكاديمي بين الجانبين وفي نهاية اللقاء تم تسليم درع تكريمي للقنصل العام البلجيكي تقديراً لجهودهم ودعمهم للمسيرة التعليمية في جامعة الأقصى