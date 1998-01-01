المطران حنا: الفلسطينيون شعب مثقف ومتحضر

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح اليوم، وفدا إعلاميا رومانيا يزور الأراضي الفلسطينية في هذه الأيام.

واستهل الوفد زيارته للمدينة المقدسة بجولة داخل كنيسة القيامة ومن ثم استقبلهم المطران في الكاتدرائية المجاورة، موجها التحية لهم ولكافة اصدقائهم في رومانيا مؤازري القضية الفلسطينية المتضامنين معها.

وقال المطران" الشعب الروماني هو شعب صديق لفلسطين ففي بلادنا المقدسة هنالك الكثيرون من الأطباء والمثقفين والشخصيات الفاعلة في الحقل الاجتماعي الذين تخرجوا من رومانيا وهم يتقنون اللغة الرومانية، ويكنون كل الاحترام والتقدير لرومانيا التي احتضنتهم وقدمت لهم كل التسهيلات المطلوبة لكي يتعلموا ويتثقفوا ويعودوا بعدئذ لخدمة وطنهم."

وأضاف" اود ان أقول شكرا لرومانيا وشكرا لكل اصدقائنا في هذا البلد الطيب وبعضهم التقيته خلال زيارتي الأخيرة لبوخارست حيث تم افتتاح المركز الثقافي الفلسطيني الروماني. ان زيارتكم لفلسطين انما هدفها الأساسي هو الاعداد لتقارير إعلامية لكي تنشر في مختلف وسائل الاعلام في بلدكم حول القدس وما يحدث فيها وحول الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومعاناته في ظل الاحتلال."

وتحدث عن وثيقة الكايروس الفلسطينية وقدمها للوفد بنسختها الرومانية، طالبا بأن يتم نشر هذه الوثيقة على أوسع نطاق في رومانيا وفي كافة الابرشيات والكنائس والاديرة والرعايا، متمنيا أن يتم نشر هذه الوثيقة في المؤسسات الاكاديمية والتعليمية والإعلامية في رومانيا.

وأكد المطران" لا يجوز الرضوخ للدعاية المغرضة ولاملاءات اللوبي المعادي لفلسطين وللقضية الفلسطينية ولا يجوز الرضوخ لاي ضغوطات سياسية من أي جهة كانت ونحن نتمنى من رومانيا ان تبقى كما كانت دوما صديقة للشعب الفلسطيني والا ترضخ لاي ضغوطات او ابتزازات هادفة لنقل سفارتها للقدس. نتمنى ان يتفهم الشعب الروماني حقيقة ما يحدث في مدينة القدس وفي فلسطين بشكل عام وفي كثير من الأحيان نلحظ ان هنالك بعضا من وسائل الاعلام المخترقة والمشبوهة التي هدفها هو التزوير والتضليل والتشويه والإساءة لشعبنا الفلسطيني."

وأوضح" الفلسطينيون شعب مثقف ومتحضر يعشق الحياة والثقافة والفكر وحيثما ذهب الفلسطينيون كانوا بارعين في كافة المجالات، فنحن من اكثر الشعوب العربية ثقافة ونحن لسنا جماعة من القتلة والإرهابيين والمجرمين كما يصورنا أعداء القضية الفلسطينية بل نحن شعب يعشق الحياة والكرامة وينتمي لهذه الأرض المقدسة والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام."

وقدم للوفد تقريرا تفصيليا عن أحوال مدينة القدس، مجيبا على عدد من الأسئلة والاستفسارات كما وقدم للوفد بعض الاقتراحات والأفكار حول جملة من القضايا التي يجب ان تنشر في وسائل الاعلام في رومانيا حول واقع مدينة القدس، وحول عراقة الحضور المسيحي في هذه الأرض المقدسة كما وحول غيرها من القضايا الوطنية.