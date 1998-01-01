نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة بينهم سيدة

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (11) مواطناً من الضفة بينهم سيدة.

وبين نادي الأسير أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل وهم: محمد حسن علامه (19 عاماً)، ومحمود سالم طرايرة وهو شقيق الشهيد عيسى طرايرة، إضافة إلى صبحي سليمان أبو شخدم، والمحرر محمود محمد ابو عياش.

ومن بلدة برقة في محافظة رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال المواطن نظام علي معالي وزوجته نجلاء عمر معالي، إضافة إلى مواطن آخر من مخيم الجلزون وهو ناصر جمال مخلوف.

كذلك جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم وهم: أمين محمود ثوابته، وقيس محمد ابو الجدايل، محمد موسى حمامرة. فيما جرى اعتقال لمواطن آخر من بلدة عصيرة الشمالية وهو أحمد توفيق صوالحة.