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مسؤول امريكي بارز : صفقة ترامب قد تحدث اضطرابات في الاردن

الأربعاء 27 يونيو 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله ان خطة السلام الامريكية من المفترض ان تعزز السلام لا العنف، وتتطلب تقديم تنازلات من كلا الجانبين.

 

وقال المسؤول لموقع واللاه العبري "عندما ستعلن المبادرة، فإننا نتوقع أن تغضب جميع الأطراف...الخطة ستثير اضطرابات في المملكة الاردنية حيث غالبية السكان من اللاجئين الفلسطينيين ".

وتابع المسؤول الامريكي ان الاردن يعتبر شريكا رئيسيا في المنطقة، ونعتقد أن الشعب الأردني، بعد أخذ الوقت الكافي للنظر في خطة السلام سيدرك حسن النية تجاه الشعب الفلسطيني ".

وحول البيان الذي أدلى به رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عندما قال في نهاية الأسبوع الماضي إن هدف الولايات المتحدة هو تدمير السلطة الفلسطينية قال "اتهاماته غير صحيحة تماما."في نهاية الأسبوع، زار مستشارو الرئيس ترامب للشرق الأوسط ، جيسون جرينبلات وجاريد كوشنر، المنطقة في محاولة لتعزيز مبادرة السلام الأمريكية قبل عرضها للجمهور.وخلال اجتماع الرئيس الأمريكي ترامب والعاهل الاردني في واشنطن، قال ترامب إنه "تم إحراز تقدم في الشرق الأوسط" ، لكنه رفض الإفصاح عن موعد إطلاق البيت الأبيض لخطة السلام.

#ترامب #صفقة القرن #الاردن #اللاجئين

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