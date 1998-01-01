جريمة بشعة.. ذبح طفلة أمام والدتها في الشارع (صور)

تونس / وكالات /

تداولت وسائل إعلام محلية تونسية أنباء عن قيام مختل بذبح طفلة في الثالثة من عمرها أمام والدتها في محافظة القيروان وسط تونس.

وذكرت وسائل الإعلام أن قاتل الطفلة مريم، قام باختطافها من والدتها عندما كانت في طريقها لتطعيمها في المستشفى العمومي.

ونقلت عن والدة الطفلة قولها إنها كانت تصطحب معها أبناءها الأربعة إلى المستشفى لإخضاع ابنتها الضحية وشقيقيها التوأم للقاح دوري، وبعد نزولها من سيارة الأجرة في محطة النقل العمومي، اقترب منها شخص وقام باختطاف ابنتها من يد شقيقها الأكبر وشرع في ذبحها بالسكين من الوريد إلى الوريد.

وأضافت أنها أصيبت بالصدمة وهي ترى ابنتها تغرق في دمها، وعندما اقتربت من الجاني أراد طعنها هي الأخرى، ليتدخل المارة ويمسكون به موضحة أن شقيق الطفلة المقتولة، اعتقد أن الجاني حينما خطف شقيقته، إنما أراد تقبيلها لجمالها، قبل أن يتفاجأ به وهو يطرحها أرضا ويشرع في نحرها.

وتداول نشطاء تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالو إنها لقاتل الطفلة مريم.