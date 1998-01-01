الوزير طبيلة يقوم بزيارة ميدانية لمجمع البيرة المركزي للتكسيات

قام وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة وبرافقه مراقب المرور العام السيد موسى رحال وفريق من الوزارة بزيارة ميدانية لمجمع البيرة المركزي للمركبات .

وخلال الزيارة إستمع لعدد من تساؤلات السائقين ومشاكلهم . مؤكدا على أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع لبحث وإيجاد حلول خلاقة لأية عقبات تقف أمام حسن سير عمل المجمع ، وشدد على الجميع ضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك في سبيل تحقيق مقتضيات المصلحة العامة ، وأشار الى ان الوزارة تعمل على إيجاد توازنات في جميع مساعيها للحفاظ على حقوق الجميع ، وذلك عبر الحوارات البناءة والمتتابعة ما بين الوزارة والنقابات وكافة الجهات الشريكة .

فيما قدم الجميع الشكر للوزير على هذه اللفتة الكريمة . والتي تأتي في إطار حرص الوزير وإهتمامه الشديدين للإطلاع بنفسه على واقع العمل بالمجمع ، وإيمانه بدعم وتعزيز قطاع المواصلات بمختلف فئاته كما تم مطالبة الوزير وطواقم الوزارة باستمرارية جهودها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للقضاء كافة الظواهر السلبية التي تؤثر على ارزاق وقوت اصحاب المركبات العمومية . ومنها منع عمل المركبات الخصوصية باجر والقضاء على المركبات المشطوبة وغير القانونية