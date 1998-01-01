"خدمات الطفولة" تختتم مشاريعها الخيرية الرمضانية بمبلغ إجمالي 241,225شيكل

غزة / سما /

إختتمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، مشاريعها الخيرية الرمضانية وأنشطتها التثقيفية المتنوعة للأسر الفقيرة والأطفال المرضى ذوي الإحتياجات الخاصة والنساء والأطفال المبدعين بمبلغ إجمالي 241,225 شيكل وهي كالتالي.

1- مشروع "حفر بئر وإنشاء محطة تحلية" في ميناء غزة البحري بتكلفة 35,000 شيكل .

2- مشروع "الطرود الغذائية الرمضانية " للأسر الفقيرة بتكلفة 834,50شيكل، حيث كان عدد المستفيدين 860 أسرة,

3- مشروع "الطرود الصحية والغذائية" للأطفال المرضى وذوي الإحتياجات الخاصة، حيث وصلت هذه الطرود إلى 273 مستفيد بمبلغ اجمالي 32,850 شيكل.

4- مشروع " إفطار الصائم" للأسر الفقيرة بمبلغ إجمالي 55000 شيكل وصلت إلى 3520 مستفيد.

5- توزيع "الطحين" على الأسر المحتاجة بمبلغ إجمالي 1,200 شيكل وزع على 30 أسرة .

6- قدمت خدمات الطفولة مساعدات نقدية إستفاد منها 65 شخص بمبلغ إجمالي 14,900 شيكل.

7- صرفت خدمات الطفولة الكفالات الشهرية لـ 23 طفل يتيم من الأسر الفقيرة بمبلغ إجمالي 2,800 شيكل.

8- قدمت الجمعية وجبات "السحور" خلال شهر رمضان لألف شخص بمبلغ إجمالي 3,400 شيكل.

9- مشروع توفير "الحليب" للأطفال من الأسر الفقيرة بمبلغ إجمالي 2800 شيكل، إستفاد منه 70 أسرة.

10- مشروع "كسوة العيد" للأطفال الفقراء، كان عدد المستفيدين 90 شخص بمبلغ إجمالي 9,820 شيكل.

11 - أنشطة تثقيفية وترفيهية متنوعة للأطفال خلال شهر رمضان استفاد منها 100 طفل، حيث كان عددها 6 أنشطة.

12- أنشطة تثقيفية وتعليمية متنوعة للنساء خلال شهر رمضان إستفاد منها 230 سيدة، حيث كان عدد الأنشطة 4.

13- تنفيذ دورة صناعة "الألبان والأجبان" للنساء إستفاد منها 42 سيدة.

حيث أكدت إدارة خدمات الطفولة أنها ستبقى متواصلة في تنفيذ المشاريع والأنشطة المختلفة على كافة المستويات حتى تصل إلى تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها من أجل مساندة الأسرة الفلسطينية وإحتضان الأطفال المبدعين والمتميزين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، معربةً عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح مشاريعها خلال شهر رمضان المُبارك.