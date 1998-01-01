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عارضة ازياء "عارية امام حائط البراق"

الأربعاء 27 يونيو 2018 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عارضة ازياء "عارية امام حائط البراق"



القدس المحتلة / سما /

 في محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين، قامت عارضة الأزياء البلجيكية (ماريسا بابين) بعرض صور التقطت لها وهي عارية عند (حائط البراق) يوم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، بعد قدومها للاحتفال بذكرى 70 عاماً على قيام "إسرائيل". 

وكان المصور حريصًا على عدم اظهار المسجد الاقصى وقبة الصخرة في الصورة لعدم الإساءة إلى مشاعر المسلمين. كما قالت صحيفة يديعوت احرنوت.

وأوضحت بابين أنها كانت تدرك أن التصوير الفوتوغرافي قد يبدو استفزازياً لبعض الناس، وأن الشيء الرئيسي هو الحرية. وقالت أيضا إن القدس مدينة مختلطة - دينية وعلمانية ومتعددة الثقافات .

وسيتم عرض الصور العارية التي التقطت للعارضة حول العالم في معرض "الطريق إلى الحرية" ، المقرر اقامته في بلجيكا.

وقال حاخام حائط المبكى، شموئيل رابينوفيتش إن "هذا حادثا محرجا، قاسيا يؤذي قدسية المكان ومشاعر أولئك الذين يزورون الأماكن المقدسة".


الجدير بالذكر أن ماريسا بابين، السائحة البلجيكية، قد نشرت صورًا عارية لها بمنطقة الأهرامات ومعبد الكرنك بالأقصر، وقالت في مجلة (نيوز بلاد) الهولندية، أنها اتفقت مع صديقها الأسترالي المولع بالحضارة الفرعونية على جلسة تصوير عارية بمنطقة الأهرامات بالجيزة، ومعبد الكرنك بالأقصر، وبالفعل غطت أجزاء من جسدها بالوشوم الهيلوغروفية، وارتدت جلبابًا وتوجهت إلى الأهرامات وفي مكان هادئ، خلعت ملابسها، وبدأت جلسة التصوير.

#عارضة ازياء #عارية #حائط البراق

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