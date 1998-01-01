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الإحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية، للربع الأول 2018

الأربعاء 27 يونيو 2018 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية، للربع الأول 2018



رام الله /سما/

 

أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين* خلال الربع الأول من عام 2018 بنسبة 2% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2017، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 4.8% في الضفة الغربية* وانخفاضاً بنسبة 6% في قطاع غزة وذلك مقارنة مع الربع الأول 2017. وسجل انخفاضاً بنسبة 2.8% لفلسطين* مقارنة مع الربع الرابع من العام 2017 بالأسعار الثابتة، علماً أن سنة الأساس 2015.  حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2018 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية* 2,564.1 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 813.5 مليون دولار أمريكي.

 

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* بالأسعار الثابتة 746.2 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2018 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.7% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2017، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية* بالأسعار الثابتة 980.9 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2018، مرتفعاً بنسبة 2.4% مقارنة مع الربع الأول من العام 2017، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 425.3 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2018، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 8.9% مقارنة مع الربع الأول من العام 2017.

 

ويذكر ان البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

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