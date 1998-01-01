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التحقيق مع إعلامية سعودية ظهرت بملابس غير محتشمة "فيديو

الأربعاء 27 يونيو 2018 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيق مع إعلامية سعودية ظهرت بملابس غير محتشمة "فيديو



الرياض / وكالات /

أحالت وزارة الإعلام السعودية إعلامية إلى هيئة التحقيق، بعد ظهورها في تقرير تلفزيوني بملابس وصفتها الوزارة بـ"غير المحتشمة".

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن الإعلامية ظهرت بلباس غير محتشم خلال تقرير عن قيادة المرأة للسيارة، ويعد ذلك مخالفا للأنظمة والقوانين.

والإعلامية المعنية بخبر الوزارة هي شيرين الرفاعي (34 عاما)، المذيعة في قناة "أخبار الآن"، والتي تقيم في مدينة دبي.

وأثارت الرفاعي جدلا واسعا بسبب الملابس التي ارتدتها، رغم وضعها غطاء على الرأس، وتغطيتها وجهها في فيديو آخر.

وتوعدت الرفاعي بمقاضاة جميع المسيئين لها، إذ ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالشتائم، والتهجم عليها.

فيما قال موقع "الوئام" الإلكتروني السعودي، إن شيرين الرفاعي ردت على قرار وزارة الإعلام بنشر تذكرة سفر، في إشارة إلى أنها غادرت المملكة.

وبدأت السلطات السعودية، الأحد، السماح للمرأة بقيادة السيارة، ما يشير إلى بدء ترشيد إجمالي هذه التكلفة، التي أصبحت ترهق الأسر السعودية في ظل اتجاه الحكومة لفرض مزيد من الرسوم والضرائب، إضافة إلى تسريع عملية توطين بعض المهن.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر، في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، أمرا يسمح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من حزيران/ يونيو الجاري، وفق الضوابط الشرعية.

وقالت شركة "فاكتس غلوبال إنيرجي" للاستشارات، ومقرها لندن، إن هناك نحو ستة ملايين سيدة سعودية -أو 65 في المئة من السيدات في سن القيادة- قد يتقدمن بطلبات للحصول على رخص للقيادة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تشير شركة "برايس واتر هاوس كوبرز" للاستشارات إلى أن نحو ثلاثة ملايين امرأة سعودية قد يحصلن على رخص قيادة، ويبدأن قيادة السيارات بحلول عام 2020.

#إعلامية سعودية #تحقيق

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