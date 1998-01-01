العالول: شعبنا لن يسمح باستثمار الأوضاع الإنسانية في غزة و "جاهزون للجوع "

رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن شعبنا لن يسمح باستثمار الأوضاع الإنسانية في غزة، ولن يتنازل عن حقوقه الأساسية، مؤكدا التمسك بتحقيق الوحدة الوطنية والنضال من أجل استعادتها.

وأضاف العالول في حديث لتلفزيون فلسطين عبر برنامج " ملف اليوم": "جاهزون للجوع لكن لا يمكن مقابل حل أوضاعنا الانسانية التنازل عن القدس وحقوقنا الاساسية"، مؤكدا أن افشال المحاولات الأميركية المتساوقة مع الاحتلال الإسرائيلي، يتم عبر الثبات على الموقف الفلسطيني السياسي والموقف الميداني، والحفاظ على الوحدة الفلسطينية وتحقيق الانسجام الداخلي.

وفيما يتعلق بما تسمى "صفقة القرن" قال": "حتى اللحظة لم تستطيع الإدارة الأميركية تحقيق أي شيء، بفعل الصمود الفلسطيني على مواقفه بعناد شديد رغم اختلاف ميزان القوى مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف:" الأميركان اعتقدوا انهم يستطيعون الضغط علينا من خلال بعض الأصدقاء والأشقاء، إلا أن الموقف الفلسطيني كان صامدا وعنيدا مما شجع الاشقاء العرب جميعا لاتخاذ موقف جيد وإيجابي أمام الوفد الأميركي الذي زار المنطقة، وأشاروا بوضوح إلى أن أصحاب القضية هم الفلسطينيون، مؤكداً أن الإدارة الاميركية لم تجد آذانا صاغية لمحاولاتها خاصة من الداخل الفلسطيني.

وتابع: "وجدنا أصوات لدى حماس تتناغم مع هذه المسألة، متسائلا لماذا تخرج أصوات من حماس للحديث عن شرعية التفاوض مع الاحتلال والعدو الاسرائيلي وعن هدنة طويلة الأمد في هذا التوقيت بالذات؟! فهذا يضفي شبهة"، مشيراً الى تصريحات عزيز دويك وحديثه عن القانون وعن المجلس التشريعي، وقال: أريد أن نحسن الظن بحماس، لا شك أن فيها أصوات خرجت وتناغمت مع الموقف الأميركي، لكننا لا ننكر وجود مناضلين فيها لا يمكنهم القبول بفصل قطاع غزة عن الكل الفلسطيني".

وحول تهديد عزيز دويك بالفوضى، قال العالول:" شعبنا اكتوى بنار الفوضى سابقا، ونحن وعدناه بأن الفوضى لا يمكن أن تعود للجسم وللمجتمع الفلسطيني وسنحمي الأمن والأمان، ونقول له لا أنت ولا غيرك سيقوم بإعادة الفوضى لشعبنا، وسوف نتصدى لذلك بكل ما أوتينا من قوة.

وفيما يتعلق بانعقاد المجلس المركزي، قال: "التحضير للمجلس سيتم من خلال التفاهم مع كل الأجسام في منظمة التحرير والمجلس المركزي للتأكيد على العمل المشترك، ونحن نبحث الآن أن المجلس المركزي له سمات تشريعية، وهناك مجموعة من الخيارات، مشيراً إلى مجموعة من اللجان التي تدرس كل الخيارات وماذا نصنع في المجلس المركزي".

وقال العالول: "لا يمكن أن نيأس من البحث عن حل للقضية الفلسطينية، وسنبقى نناضل من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ولن نترك أية فرصة لتحقيق ذلك"، وأضاف: "ربما قريبا تسمعون نداءات جديدة أو جهوداً جديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولن نتوقف عن البحث عن وسائل أخرى لتحقيق الوحدة".

وحول الموقف الروسي وتصريحات خارجيتها، قال: "أصدقاؤنا في روسيا مؤيدون دائما للحق الفلسطيني، ولديهم مبادرات قد تظهر في الفترة المقبلة، والآن تتبلور رؤيا لديهم ليتم طرحها على الطرفين".