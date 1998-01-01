القناة العبرية الثانية : حماس ترفض عرض ليبرمان وتصر على شروطها

وكالات

ذكرت القناة الثانية العبرية، أن حركة حماس لم توافق على العرض الإسرائيلي، الذي اقترحه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، حول إنشاء ممر مائي لغزة، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة بغزة.

ونقلت القناة العبرية، عن مصادر مقربة من حركة حماس قولها: "إن الحركة لن توافق على أي صفقة تبادل بدون الإفراج عن المعتقلين الـ 46 من محرري صفقة شاليط".

وبحسب القناة، أكدت حركة حماس أن الشرط الأساسي، للبدء بمفاوضات على صفقة تبادل، هو الإفراج عن محرري صفقة شاليط.

وأضافت الثانية، أن حماس لن توافق على إتمام أي صفقة تبادل بدون الإفراج المبكر عن محرري صفقة شاليط الذين تم إعادة اعتقالهم من الضفة الغربية.

وزعمت القناة العبرية، أن حركة حماس وافقت على تقليص أعداد الاسرى الذين ستطالب بالإفراج عنهم، مقابل تسهيلات لسكان القطاع.

وكشفت القناة العبرية، أن قيادة السلطة الفلسطينية برام الله، تعارض أي تسهيلات للسكان في قطاع غزة، في إطار أي صفقة سياسية أو أمنية.